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        Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü

        Sivas'ın Divriği ilçesinde balkona dökülen soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:37
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        Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde balkona dökülen soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşayan A.A'nın evinin balkonuna döktüğü soba külünün kısa süre sonra alev alması sonucu çıkan yangın, diğer evlere sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangında 5 evde hasar oluştu.

        Kaymakam Resul Tatay ve Belediye Başkanı Hakan Gök, köye gelerek incelemelerde bulundu.

        Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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