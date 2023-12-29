Zara'da Filistin'e yardım amacıyla kermes düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Filistin'e destek amacıyla "Büyük Filistin Kermesi" düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İHH ve Kızılay Zara Temsilcilikleri işbirliğinde iki gün süren "Büyük Filistin Kermesinde" toplanan nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, "Düzenlenen kermeste iki günde 277 bin 100 lira nakdi yardım toplandı. Elde edilen yardım geliri tertip komitesi tarafından ilgili banka hesabına yatırıldı. Emeklerinden dolayı tertip komitesine ve duyarlılıklarından dolayı bağışçılara teşekkür ediyorum." dedi.