Doğanşar Belediye Başkanı Balık'ın acı günü

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık'ın babası Mustafa Hulusi Balık 82 yaşında hayatını kaybetti.

Balık için Doğanşar Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Balık'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Balık'ın ailesi ve yakınları ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Doğanşar Kaymakamı Batuhan Bayrak, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.