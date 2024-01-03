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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:22
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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