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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta "Öğretmen Buluşmaları" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:02
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sivas'ta öğretmenlerle buluştu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta "Öğretmen Buluşmaları" programına katıldı.

        Bakan Tekin, tarihi Behrampaşa Hanı'nda "Öğretmen Buluşmaları" etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

        Basına kapalı gerçekleşen programda Tekin, kentte görev yapan öğretmenlerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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