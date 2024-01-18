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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:19
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Partisinin belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere Sivas'a gelen Akşener, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan'a destek istedi.

        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ın manda ve himayeyi kabul etmeyen önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Akşener, "Sivas, o gün 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyerek, bugünleri sağlayan şehirdir. Onun için benim için burası çok önemli, çok heyecanlıyım. İYİ Parti'ye de şöyle bir soru soruluyor, 'Manda ve himayeyi kabul eder misin?' Etmiyoruz kardeşim." diye konuştu.

        - "Bu seçim, bu yolculuğumun nasıl olacağını gösterecek"

        Akşener, Sivas'ın Osmanlı'nın mirasçısı, Cumhuriyet'in kurucusu bir şehir olduğunu ifade etti.

        2028'de İYİ Parti'nin iktidar olması için yetki isteyen Akşener, "Hem Muhsin başkanın hem de Sinan Ateş'in katillerinin bulunması için dolayısıyla Sivas'tan beklentim bir oy vermek değil, Sivas'tan beklentim oylar verildikten sonra olacaklar." şeklinde konuştu.

        Akşener, velinimetin seçmen ve millet olduğunu vurgulayarak, "Komşuluk ilişkilerinin yerle bir edildiği ülkemizde, siyaset üzerinden kutuplaştığı ülkemizde yeni baştan bir olmayı, biz olmayı, iri olmayı, diri olmayı canlandırmak üzere yola çıktık. Bu seçim, bu yolculuğumun nasıl olacağını gösterecek." dedi.

        - "CHP ile el sıkıştık, başaramadık"

        Seçimlerle ilgili birey olarak pek çok hakaret işittiğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

        "Pek çok çirkinlikle karşılaştım, pek çok iftiraya uğradım. Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor. İki kelime çok önemlidir, gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi mahremini bilirim kelimesi, birisi sırlarına vakıfım kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa bunu ima eden, söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Bunu niye söyledim, kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Konumuz o değil, söylemeye çalıştığım şey, bütün bunlar söyleniyor. Niye biliyor musunuz? CHP ile el sıkışmamız için. CHP ile el sıkıştık, başaramadık. Biz şu ana kadar CHP'ye laf etmiyoruz, seçilmiş belediye başkanlarına laf etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. Sadece bir risk alarak biz şu anda tartılıyoruz. Başarırsak hepimizin, inşallah başaracağız. Başaramazsak onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum diyorum, seçmen ya tekme atacak ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız. Türkiye'min yoluna baş koydum. Sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım, gönüllüyüm. Bu hür ve müstakil olmanın Türkiye'ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. Herhangi bir siyasi yapıyla herhangi bir pis pazarlığın içine girmemek demek."

        Akşener, konuşmasının ardından partisinin il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Programa BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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