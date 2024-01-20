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        Şarkışla canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:40
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        Şarkışla canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 15 Aralık 2023'te kapatılan pazar, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden faaliyete geçti.

        Hatay'dan hayvanlarını satmak için ilçeye gelen Harun Altay, AA muhabirine, tedbir alınmasından memnun olduğunu belirterek, "Bu tedbirlerin alınması gayet güzel. Yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

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