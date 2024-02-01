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        Sivas'ta soğuk hava etkili oldu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinin soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:50
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        Sivas'ta soğuk hava etkili oldu
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinin soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli Geçidi'nde bulunan Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu.

        Buz sarkıntılarının oluştuğu yerde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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