Sivas'ta soğuk hava etkili oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinin soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli Geçidi'nde bulunan Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu.

Buz sarkıntılarının oluştuğu yerde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

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