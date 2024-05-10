Bocce ile engelini aşan milli sporcunun hedefi yeni şampiyonluklar

SERHAT ZAFER - Sivas'ta doğuştan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olarak dünyaya gelen 37 yaşındaki Muhammed Gökkaya, boccede Avrupa, dünya ve paralimpik oyunları şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Arkadaşı sayesinde 10 yıl önce tanıştığı Bocce Milli Takımı Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ile spora başlayan Gökkaya, kısa sürede bu branşta Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa Şampiyonası'nda istediği başarıyı yakalayamayan Gökkaya, yeni başarılan kazanma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Aynı zamanda şair olan ve "Güllerimiz" ile "Uçan Güvercinlerimiz" adlı şiir kitaplarını çıkartan Muhammed Gökkaya, AA muhabirine, doğuştan kas hastası olduğunu ve arkadaşı sayesinde bocce ile tanıştığını söyledi.

Kısa sürede çiftler kategorisinde takım arkadaşı Ferdi Kahraman ile Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Gökkaya, 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise Türkiye'yi temsil ettiğini dile getirdi.

- "Hedefim yeniden şampiyonluk"

Son 10 yılda düzenlenen şampiyonalarda çeşitli dereceler elde ettiğini ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiklerini anlatan Gökkaya, "Her sene düzenli olarak bocce müsabakalarına katılıyoruz. Bu yıl düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda hedefim birincilik. İlerleyen süreçte de Avrupa şampiyonluğu hedefliyorum." dedi.