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        Suşehri ve Şarkışla'da "Engelliler Haftası" etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:13
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        Suşehri ve Şarkışla'da "Engelliler Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Sivas’ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Kaymakam Ahmet Korkmaz, özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Korkmaz, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen okul idarecilerine teşekkür etti.

        Suşehri Belediye Başkan Vekili Önder Bayram da belediye olarak engelli vatandaşlara daha yaşanabilir ortam hazırlamayı arzuladıklarını söyledi.

        Programa Suşehri Belediyesi meclis üyesi Mehmet Özkan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        - Şarkışla

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencilere hediye verdi.

        Şeyh Edebali Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulu tarafından da özel eğitim öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

        Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda özel eğitim öğrencileri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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