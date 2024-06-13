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        Sivas'ta bayramda çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi

        Sivas'ta, Kurban Bayramı'nda çalışacak nöbetçi fırınlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:01
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        Sivas'ta bayramda çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi
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        Sivas'ta, Kurban Bayramı'nda çalışacak nöbetçi fırınlar belli oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi tarafından belirlenen ve 3 gün sürecek nöbetçi fırın uygulamasında her gün için iki fırın ekmek üretimi yapacak.

        Bayramın birinci günü Kardeşler Ekmek ve EKPA, ikinci günü Kaplan Ekmek ve Yıldırım Ekmek, üçüncü günü ise Gülertaş Ekmek ve Sarıyıldız Ekmek fabrikaları açık olacak.

        Bayramın son günü ise kentteki tüm fırınlar ekmek üretecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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