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        Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü turizme kazandırılacak

        Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:55
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        Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü turizme kazandırılacak
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal dokusu muhafaza edilerek turizme kazandırılacak gölde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıp onaylanan, Sivas İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesince çalışmalarına başlanan projenin içeriği hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Doğal sit alanı ilan edilen ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak ön plana çıkan Hafik Gölü'nde restoran, kafe, gezinti iskelesi, kuş gözlem kulesi, otopark ve yürüyüş yolları yapılacağını belirten Şimşek, 15 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapacaklarını kaydetti.

        Projenin startını verdiklerini bildiren Şimşek, "İl Özel İdaremiz ve belediye ekipleri çalışmaya başladı. Amacımız Hafik'imizin bu doğal güzelliğini turizme kazandırmak ve ilçemizin turizm potansiyelini yükseltmek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, daha sonra Esenli ve Çakmak köyleri arasında yapımı tamamlanma aşamasına gelen yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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