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        Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:02
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        Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti
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        Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

        Kente gelen Bekir Turaç Böke, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

        Etimesgut Belediyespor altyapısında futbola başlayan Bekir, geçen sezon Denizlispor forması altında 28 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.

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