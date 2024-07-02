Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

Kente gelen Bekir Turaç Böke, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.