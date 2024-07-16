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        Sivas'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:09
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        Sivas'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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