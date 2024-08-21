Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından jokerli hedefsiz oyun ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyun ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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