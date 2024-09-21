Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde Anadolu'nun çeşitli yöreleri ile ve Kerkük yöresinin türkülerini seslendirdi.

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