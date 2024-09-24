Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Koyulhisar domatesi ata tohumundan yetiştiriliyor

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ata tohumundan üretilen domates tüketicilerce tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyulhisar domatesi ata tohumundan yetiştiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ata tohumundan üretilen domates tüketicilerce tercih ediliyor.

        Lezzeti ve aromasıyla talep gören Koyulhisar domatesi, ilçede az sayıdaki üretici tarafından yetiştiriliyor.

        Yukarıkale Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Ergüzel de ata tohumundan domates üretiyor. Mahallede bu alanda sınırlı sayıdaki üreticilerden biri olan Ergüzel, yılda yetiştirdiği yaklaşık 70 ton domatesi Koyulhisar'da ve çevre ilçelerde satışa sunuyor.

        Ergüzel ve diğer çiftçilerin ata tohumundan ürettiği Koyulhisar domatesi, İstanbul ve Ankara'ya da gönderiliyor.

        İlçede küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle uğraşan 45 yaşındaki Mustafa Ergüzel, AA muhabirine, Koyulhisar Ziraat Odasının başvurusunun ardından 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Koyulhisar domatesinin şekli, tadı ve aromasıyla diğer domateslerden kolayca ayırt edilebildiğini söyledi.

        Bu domatesin ilçede uzun yıllardır yetiştirildiğini belirten Ergüzel, kendisinin de vefat eden babasından devraldığı ata tohumuyla üretim yaptığını ifade etti.

        - "Tohum aşamasında en kaliteli domatesi alırız"

        Kullandıkları tohumun en az 100 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan Ergüzel, "Üretimde tohum aşaması çok önemli. Tohum aşamasında en kaliteli domatesi alırız. Tohumu yıllarca saklayacağımız için en güzel şekilde alırız." dedi.

        Koyulhisar domatesinin ince kabuklu ve raf ömrünün kısa olması dolayısıyla taze tüketildiğini anlatan Ergüzel, "Özellikle Zara tuzu ile tuzlanıp yenirse daha lezzetli olur." diye konuştu.

        - "Ata tohumumuza sahip çıkıyoruz"

        Ergüzel, Koyulhisar Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan'ın girişimiyle 2021 yılında domatesin coğrafi işaret tescili aldığını anımsatarak şunları kaydetti:

        "Domatesimizi markalaştırdık. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine kolilerle domates gönderiyoruz. Haziran sonlarına doğru seralarda çıkıyor, tarlada ise ağustos ayı gibi çıkıyor. Domatesi kasım ayına kadar bulmak mümkün. Sonbahara doğru yeşil olarak topladığımız domatesleri kasalarda bekletip, kızardıkça pazarda satışa sunarız. Bir domatesimizin ağırlığı bazen 2 kilogram geliyor. Şekilsizdir ama çok lezzetli. Bu domatesin üretimi çok zordur. Gurbetçiler ata tohumundan ürettiğimizi bildiği için Türkiye'nin her tarafından koli koli istiyor. Bu tohumumuz asırlardır var, yıllarca tohumu sakladık. Vatanımızın tohumuna orijinal şekliyle sahip çıkıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine başsağlığı
        Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine başsağlığı
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
        Şehit polis memuru Şeyda'yı, eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
        Şehit polis memuru Şeyda'yı, eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı