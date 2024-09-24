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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta bir okulun temel atma töreninde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:09
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta bir okulun temel atma töreninde konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok." dedi.

        Memişoğlu, Sivas'ta hayırsever iş insanı Hulusi Şahin tarafından yaptırılan Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın merkez vilayeti tarihi şehir Sivas'ta güzel bir açılışta bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

        Eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirten Memişoğlu, "Geleceğe yatırım yapıyoruz ve örnek bir şekilde yapıyoruz. Devlet millet el ele verip, çalışkanlığın, üretmenin ne demek olduğunun ispatını burada görüyoruz." diye konuştu.

        Memişoğlu, hayırsever iş insanı Hulusi Şahin ve ailesine teşekkür ederek, "Buraya ismini verdikleri anne ve babasından Allah razı olsun, böyle evlat yetiştirdikleri için mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        - "Daha çok üreteceğiz"

        Ülke olarak daha çok çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bugün baktığınız zaman maalesef dünyada birçok vahşetin ve kötülüğün olduğunu görüyoruz. Eğer bizler çalışıp, üretirsek bu kötülüğe üstünlük sağlar, iyiliği dünyaya hakim kılarız diye düşünüyorum. Geleceğe yatırım çok önemli."

        Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu aktaran Memişoğlu, tüm öğretmenlere teşekkür etti.

        Memişoğlu, öğretmenlerin hakkının ödenmeyeceğini, çocukları geleceğe hazırlayan eğitimcileri kutladı.

        Memişoğlu, çocuklardan da bazı konularda sözler vermelerini isteyerek, onları daha sonra küçük sağlıkçılar ilan ettiğini ifade etti.

        - "Derslik sayısı 650 bin civarına ulaştı"

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise eğitime desteğinden dolayı Şahin ailesine teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine büyük önem verildiğini belirten Güler, "20 yıllık geçmişimize baktığımızda Türkiye genelinde 80 yıllık dönemde 350 bin civarında olan derslik sayısı 650 bin civarına ulaştı. Şu anda inşa edilecek okulumuzda 16 derslik, çok amaçlı konferans salonu, laboratuvarlar ve aynı zamanda çocuklarımızın sportif eğitim yapacağı yerler olacak." dedi.

        Konuşmaların ardından Memişoğlu, Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile öğrenciler okulun temel atma törenini gerçekleştirdi.

        Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler daha sonra Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

        Memişoğlu, AFAD Sivas İl Müdürlüğü’nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra Numune Hastanesi’ni de ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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