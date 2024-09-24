Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta bir okulun temel atma töreninde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok." dedi.

Memişoğlu, Sivas'ta hayırsever iş insanı Hulusi Şahin tarafından yaptırılan Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın merkez vilayeti tarihi şehir Sivas'ta güzel bir açılışta bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirten Memişoğlu, "Geleceğe yatırım yapıyoruz ve örnek bir şekilde yapıyoruz. Devlet millet el ele verip, çalışkanlığın, üretmenin ne demek olduğunun ispatını burada görüyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, hayırsever iş insanı Hulusi Şahin ve ailesine teşekkür ederek, "Buraya ismini verdikleri anne ve babasından Allah razı olsun, böyle evlat yetiştirdikleri için mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı. - "Daha çok üreteceğiz" Ülke olarak daha çok çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Daha çok üreteceğiz, daha güçlü olacağız ve birlikte hareket edeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bugün baktığınız zaman maalesef dünyada birçok vahşetin ve kötülüğün olduğunu görüyoruz. Eğer bizler çalışıp, üretirsek bu kötülüğe üstünlük sağlar, iyiliği dünyaya hakim kılarız diye düşünüyorum. Geleceğe yatırım çok önemli."

Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu aktaran Memişoğlu, tüm öğretmenlere teşekkür etti. Memişoğlu, öğretmenlerin hakkının ödenmeyeceğini, çocukları geleceğe hazırlayan eğitimcileri kutladı. Memişoğlu, çocuklardan da bazı konularda sözler vermelerini isteyerek, onları daha sonra küçük sağlıkçılar ilan ettiğini ifade etti. - "Derslik sayısı 650 bin civarına ulaştı" AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise eğitime desteğinden dolayı Şahin ailesine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine büyük önem verildiğini belirten Güler, "20 yıllık geçmişimize baktığımızda Türkiye genelinde 80 yıllık dönemde 350 bin civarında olan derslik sayısı 650 bin civarına ulaştı. Şu anda inşa edilecek okulumuzda 16 derslik, çok amaçlı konferans salonu, laboratuvarlar ve aynı zamanda çocuklarımızın sportif eğitim yapacağı yerler olacak." dedi. Konuşmaların ardından Memişoğlu, Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile öğrenciler okulun temel atma törenini gerçekleştirdi.