Sivas'ta "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddia edilen memur görevden uzaklaştırıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde tapu müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olan bir memurun "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında Kangal ilçesinde bazı hazine arazilerinin satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.



Bu kapsamda, Kangal Tapu Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan M.D'ye "resmi evrakta sahtecilik" iddiası nedeniyle Kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırılma tedbiri uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu adli ve idari süreçler, Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz tarafından titizlikle ve mevzuat çerçevesinde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

