Sivas'ta öğrencilerden yangın ihbarıyla okula çağırdıkları itfaiyecilere alkışlı ve pastalı sürpriz

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Aydın, bu çerçevede okulda yangın çıktığı ve öğrencilerin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine okula kısa sürede itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri geldi.

- "Sürpriz bizi duygulandırdı"

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Başçavuşu Talip Kozan ise sürprizi hazırlayan mahalle muhtarı ve öğrencilere teşekkür etti.

Sürpriz karşısında hem şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını anlatan Kozan, şunları kaydetti:

"Genellikle çocuklarımız küçükken itfaiyeci olmak istiyor. Çünkü kendi hayatınızı hiçe sayarak insanların ve diğer canlıların canını kurtarmaya çalıştığınız için çocuklarda öyle bir özlem var. Gerçekten çok kutsal bir meslek, hayat kurtarıyorsunuz. 33 senedir bu mesleğin içerisindeyim, insanların hayatını kurtarmaya çalıştık. O yüzden onurlu ve gururluyuz. Resmi kurum ve okul olduğu için tedirgin geldik. Gerçekten büyük bir sürpriz ile karşılaştık, bu sürpriz bizi duygulandırdı."