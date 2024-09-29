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        Sivas'ta devrilen çapa motorundaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:58
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        Sivas'ta devrilen çapa motorundaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        N.D'nin (63) kullandığı çapa motoru, Kılıçdoğan köyünde şarampole devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi M.D. (60), Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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