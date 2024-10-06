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        Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:26
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        Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Gökdere köyü Yayla bölgesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otluk alanda başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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