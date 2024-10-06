Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, otluk alanda başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Gökdere köyü Yayla bölgesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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