Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Filistin'e destek için uçtu

        Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Filistin'e destek için uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı dolayısıyla yamaç paraşütçüleri, Paşabahçe Mesire Alanı yakınındaki tepelerden "Filistin atkılarıyla" uçuş gerçekleştirdi.

        Sporcular, uçuş öncesinde ise iniş alanına Filistin direnişinin simgelerinden biri olan yaklaşık 10 metrelik "Hanzala" figürü çizdi.

        Etkinliğe katılan 4 yamaç paraşütü sporcusu, gökyüzünden adalet ve özgürlük mesajı gönderdikleri Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Sivas Valisi Şimşek'ten vefat eden hayırsever için taziye mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten vefat eden hayırsever için taziye mesajı
        Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheli adliyede
        Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheli adliyede
        Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheliye gözaltı
        Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheliye gözaltı
        Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı
        Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı
        Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Sivas'ta orman yangını (2)
        Sivas'ta orman yangını (2)