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        Suşehri Belediyesi personeli piknikte bir araya geldi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediyede görevli personel piknikte biraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:00
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        Suşehri Belediyesi personeli piknikte bir araya geldi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediyede görevli personel piknikte biraya geldi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ile belediye personeli, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı tesislerinde çevre temizliğinin ardından piknik yaptı.

        Güzel bir etkinliğe imza atıklarını belirten Kayaoğlu, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm personelimizin katılımıyla sahada etkinlik olması amacıyla temizlik çalışması yaptık. Bu çalışmalarımız bundan sonra da aralıklarla devam edecek. Zaten tesis alanımızda haftanın 3 günü temizlik yapılmakta. Piknik alanına gelen hemşehrilerimizin de çevreyi temiz tutacağını ümit ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
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