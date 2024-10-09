Sivas'ta 60 arı kovanı yangında zarar gördü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 60 arı kovanı zarar gördü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 60 arı kovanı zarar gördü.
Kazancık köyünde Cahit Kaya'ya ait otluk alanda yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında bir kömürlük ve 18'i arılı, 60 arı kovanı zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.