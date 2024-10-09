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        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu

        Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde güreşçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:31
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        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu
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        Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde güreşçilerle bir araya geldi.

        Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde güreşçilerle buluşan Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, sporculara eşofman takımı hediye etti.

        Güreşçilere tavsiyelerde bulunan Akgül, "Güreş kariyerimde bir olimpiyat, 3 dünya, 11 Avrupa şampiyonluğum var. Bizler de sizler gibi bu yaşlarda güreşe başladık. İlk başlarda başarısızlıklar oldu, başarı hemen gelmedi. Bu yüzden pes etmemek lazım, inşallah sizler de bizim gibi önce ülkemizi daha sonra da Sivas'ımızı daha iyi yerlerde temsil edeceksiniz." diye konuştu.

        - "Güreş hobi olarak yapılacak bir spor değil"

        Akgül, güreşin zor bir spor dalı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Emek harcamak gerek, güreş hobi olarak yapılacak bir spor değil, daha ağır bir spor. O yüzden yaptığımızın hakkını vermemiz lazım. Okulunuz bittiğinde antrenmana geleceksiniz, idmanınızı yapıp, evde dinleneceksiniz. Çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edeceksiniz. Bizler için minikler, yıldızlar ve gençler çok önemli. Madalya alamayan kardeşlerime söylüyorum, yenildiğinizde üzülmeyin. Bu yaşlarda madalya almak çok mühim değil, önemli olan A takım, büyükler. Tabi ki minikler de, yıldızlar da önemli ama A takım dediğimiz büyükler şampiyonalarda yer alıyorlar. Sizlerin yaşındayken hiç madalya alamadım, sizlerde de aynısı olabilir. O yüzden küsme yok, antrenmanlara düzenli gelmelisiniz. Belki iyi bir şampiyon olamayabilirsiniz ama bu işten kesinlikle bir ekmek yersiniz."

        Güreşçilerle fotoğraf çekinen Akgül, daha sonra Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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