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        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül'ün önceliği altyapı olacak

        İBRAHİM ÖZEL - Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Taha Akgül, altyapının var olan imkanlarını daha iyi hale getirip, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na hazırlanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:07
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        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül'ün önceliği altyapı olacak
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        İBRAHİM ÖZEL - Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Taha Akgül, altyapının var olan imkanlarını daha iyi hale getirip, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na hazırlanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Sivas'ın Zara ilçesinde güreşçilerle bir araya gelen Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk güreşinin her dönemini başarılı geçirdiğini belirtti.

        Akgül, son 15 yılda kendisinin, Rıza Kayaalp'in ve Yasemin Adar Yiğit'in rekorlar kırdığını anımsatarak, "Son olimpiyatlarda bronz madalya almak nasip oldu. Orda da aslında 2 madalya güreş adına çok başarısızlık değil ama altın madalyasız döndüğümüz için biraz burukluk yaşandı." dedi.

        Olağan genel kurulda başkan seçilmesi durumunda yapacakları çalışmalara değinen Akgül, "Altyapıda gençlerimize inşallah 2032 hedefi koyduracağız. Bu kısa vadede, inşallah mevcut şampiyonlarımızla yol alacağız. Onların var olan imkanlarını daha iyi hale getirip, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na hazırlayacağız. Güreş inşallah olimpiyat tarihinde üzerine düşen misyonu Los Angeles Olimpiyatları'nda da gösterecek." diye konuştu.

        - "Herkes Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kadar şanslı değil"

        Altyapının önemli olduğunu, bu nedenle güreş kulüplerinin sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

        "Güreş kulüplerine desteğin artması gerekiyor, temel problemlerden bir tanesi bu. Maalesef yıldızlar ve gençlerdeki çocuklarımız yeterli düzeyde maaş alamıyorlar. Bu da onların sporu bırakmalarına sebebiyet veriyor. Herkes Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kadar şanslı değil. Bizler şampiyon olduk ve devletimiz bize çok ciddi imkanlar sağladı, ödüller verdi. Kulüp sayımız artarsa, o çocuklarımız güreşi bırakmadan sonuna kadar devam edebilir. Şu an yeterli imkan olmadığı için güreşi bırakmak veya yağlı güreşe geçmek zorunda kalıyorlar. Temel problem, temel eksiklik bu. Bir de kamp sayılarımız çok azaldı. İnşallah kampların ve turnuvaların sayısını artıracağız. Bu da bize göre temel problem. Sponsor eksikliğimiz var. Federasyonumuzun gelirlerini artırma adına nasip olursa hamleler yapacağız. Federasyonun gelirleri artarsa, bakanlığımızdan gelen bütçemiz bizlere çok kolaylık sağlar."

        Akgül, güreşte tesis anlamında bir problem olmadığını, kalifiye ve doğru sporcuları o tesislerde çalıştırmanın eksikliğinin olduğunu kaydetti.

        En iyi antrenörleri, en kritik illerde görevlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Akgül, "Güreşin başarısı bana göre güreş eğitim merkezlerinden geliyor. Şu an maalesef çok iyi durumda değiller ama oradaki yapıyı biraz daha iyi hale getirmeliyiz. Güreş eğitim merkezlerindeki kriterleri biraz daha gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Altyapıyı sağlam alıyoruz, o yüzden de olimpiyat seviyesinde başarılı oluyoruz. Ancak şu an o noktada biraz eksikliğimiz var. İnşallah onu da düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Güreş Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, 9 Kasım Cumartesi Ankara'da gerçekleştirilecek, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 10 Kasım'da aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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