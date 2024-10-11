Yaptığı yarışı sosyal medyadan paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira ceza kesildi

Yapılan çalışmalarda yakalanan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası kesilirken, aracı otoparka çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel sosyal medya hesabından Sivas-Erzincan kara yolunda yarış yaptığı anları paylaşan sürücüyü tespit etti.

Sivas'ta kişisel sosyal medya hesabından yarış yaptığı anları paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası uygulandı.

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