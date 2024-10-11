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        Yaptığı yarışı sosyal medyadan paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira ceza kesildi

        Sivas'ta kişisel sosyal medya hesabından yarış yaptığı anları paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:23
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        Yaptığı yarışı sosyal medyadan paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira ceza kesildi
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        Sivas'ta kişisel sosyal medya hesabından yarış yaptığı anları paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel sosyal medya hesabından Sivas-Erzincan kara yolunda yarış yaptığı anları paylaşan sürücüyü tespit etti.

        Yapılan çalışmalarda yakalanan sürücüye 18 bin 285 lira para cezası kesilirken, aracı otoparka çekildi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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