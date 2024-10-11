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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:42
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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerin de teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, orta şut çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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