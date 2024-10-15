Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza kesildi

Ekipler, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 32 bin 233 lira idari, ehliyeti yanında bulundurmamaktan 1506 lira para cezası uyguladı, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan bir sürücüyü tespit etti.

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