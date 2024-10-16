Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından eğlenceli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, geçiş oyunları ve duran top çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Bu arada bir kreş ve anaokulunun öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu.
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