GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta saat 11.29'da, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas AFAD yetkilileri, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.