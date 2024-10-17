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        Sivas Valisi Şimşek'ten depremlere ilişkin açıklama:

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde 12 evde hafif hasar oluştuğunu, fenalaşan 5 öğrenciden 2'sinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:03
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        Sivas Valisi Şimşek'ten depremlere ilişkin açıklama:
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde 12 evde hafif hasar oluştuğunu, fenalaşan 5 öğrenciden 2'sinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        Şimşek, 4,7 büyüklüğünde depremin yaşandığı Hacıali köyünde incelemede bulundu.

        Evinde çatlak oluşan Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezinde peş peşe iki deprem yaşandığını anımsattı.

        İlk depremin Hacıali, ikinci depremin ise Akpınar köyü merkezli olduğunu belirten Vali Şimşek, "Çok şükür ucuz atlattığımız bir deprem oldu. Şu ana kadar yaptığımız saha taraması sonucunda 12 evde hafif hasar olduğunu tespit ettik. Muhtarımızın evinde de hafif hasar var." dedi.

        Deprem anında okullarda öğrenciler arasında bir panik yaşandığını vurgulayan Şimşek, "5 öğrencimiz fenalaştı ve bunlardan 2 tanesi hastaneye kaldırıldı, tedavileri sürüyor. Çok şükür bunların dışında önemli bir olay meydana gelmedi." diye konuştu.

        Şimşek, "Bizler de depremin merkez üssü olan köylerimizde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu çalışmaları birkaç gün daha devam ettirecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimimiz, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamız, hepimiz buradayız. Devletimiz güçlüdür ve her zaman vatandaşımızın yanındadır. İnşallah daha büyük depremler görmeyiz. Rabb'im bizleri her türlü depremden korusun."

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