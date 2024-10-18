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        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:09
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        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı
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        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

        Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

        Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

        Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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