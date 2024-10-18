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        Ulaş'ta köy konağı hizmete açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesi Kayapınar köyünde yapımı tamamlanan köy konağı, Kaymakam Emre Zafer'in da katıldığı törende hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:41
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        Ulaş'ta köy konağı hizmete açıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesi Kayapınar köyünde yapımı tamamlanan köy konağı, Kaymakam Emre Zafer'in da katıldığı törende hizmete sunuldu.

        Zafer, törende yaptığı konuşmada, konakta emeği geçenlere teşekkür etti.

        Başka şehirlere göç eden vatandaşlardan köylerine sahip çıkmalarını isteyen Zafer, "Köy konakları yardımlaşma duygusunu da pekiştiriyor. Bu anlamda kültürümüzde ayrı yere sahip köy konaklarını önemli bularak köylerdeki geleneklerimizi yaşatmalıyız. İnşallah hizmete sunduğumuz konağımızda köy için önemli kararlar alınır, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynanır, güzel etkinlikler yapılır." ifadelerini kullandı.

        Açılışa MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve kurum amirleri katıldı.

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