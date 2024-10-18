Ulaş'ta köy konağı hizmete açıldı

Başka şehirlere göç eden vatandaşlardan köylerine sahip çıkmalarını isteyen Zafer, "Köy konakları yardımlaşma duygusunu da pekiştiriyor. Bu anlamda kültürümüzde ayrı yere sahip köy konaklarını önemli bularak köylerdeki geleneklerimizi yaşatmalıyız. İnşallah hizmete sunduğumuz konağımızda köy için önemli kararlar alınır, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynanır, güzel etkinlikler yapılır." ifadelerini kullandı.

Zafer, törende yaptığı konuşmada, konakta emeği geçenlere teşekkür etti.

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