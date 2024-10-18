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        Doğanşar'da kar yağışı etkili oldu

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:05
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        Doğanşar'da kar yağışı etkili oldu
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        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kar yağışı ilçeye bağlı Söbürler köyü, Kilisecik yaylası ve Dipsiz Göl mevkisinde etkili oldu.

        Yağışın ardından dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kar yağışı sonrası ilçede hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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