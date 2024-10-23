Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için Adana'ya gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman koordinasyon ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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