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        Şarkışla'da kurulan dernek kadınlara iş istihdamı sağlıyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan dernek kadınlara iş istihdamı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:44
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        Şarkışla'da kurulan dernek kadınlara iş istihdamı sağlıyor
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan dernek kadınlara iş istihdamı sağlıyor.

        Şarkışla ve Köyleri Dayanışma ve Yaşatma Derneğince iş imkanı sağlanan kadınların yaptıkları ev yemeklerden elde ettikleri gelirler kendilerine maaş olarak ödeniyor.

        Derneğin Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yılmaz, yaptığı açıklamada, amaçlarının kadınlara iş imkanı sağlamak olduğunu söyledi.

        Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen tüm kadınlara kapılarının açık olduğunu belirten Yılmaz, "El işi yaparak ev yemekleri hazırlayarak gelir elde etmek isteyen kadınlarımız buraya geliyor ve kendi ürünlerini burada satarak gelir elde ediyorlar." dedi.

        Yılmaz, dernekte düzenli olarak ev yemekleri yaparak satan iki kadının da maaş aldıklarını ifade etti.

        Derneğin öğrencilere yönelik burs destekleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Şarkışla ve köylerinden gelen bağışlarımız sayesinde üniversite eğitimi alan çocuklarımıza burs sağlıyor ve 4 yıllık eğitim süresince maddi destek sağlıyoruz. Yeter ki kadınlarımız bir şeyler başarmak istesin, biz onların yanında olmaya hazırız."

        Dernekte görev alan Songül Kara ise "Müşteri sayımız arttıkça kadınlar için de iş imkanı çoğalıyor. Herkes üretime katılmalı, elindeki fırsatları değerlendirmeli." diye konuştu.

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