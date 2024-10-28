Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Uzun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Uzun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, büyük bir istiklal mücadelesinin ardından ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

        Cumhuriyetin şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en büyük emanet ve vazgeçilmez bir miras olduğunu vurgulayan Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kuruluşunda Sivas'ımız, müstesna bir yere sahiptir. Sivas, 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olmuş, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimiz, bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetlerle ve birlik beraberlik ruhuyla kadim tarihinin getirdiği duruşunu korumaktadır."

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise aziz milletin iradesiyle kurulan cumhuriyetin bağımsızlığın, özgürlüğün ve ulusal egemenliğin bir simgesi olduğunu aktardı.

        Kahraman milletin, zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini kazanarak iradesine vurulmak istenen prangaları kırdığını ve milli iradenin gücünü temsil eden cumhuriyeti ilan ettiğini belirten Uzun, "Cumhuriyet demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatıdır. Bugün, bizlere düşen görev bu değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyet, bizlere emanettir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
        Şarkışla'da kurulan dernek kadınlara iş istihdamı sağlıyor
        Şarkışla'da kurulan dernek kadınlara iş istihdamı sağlıyor
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        Sivas'ta şehit polis Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu
        Sivas'ta şehit polis Şeyda Yılmaz için mevlit okutuldu
        Sivas'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Sivas'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı