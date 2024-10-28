Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Uzun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, büyük bir istiklal mücadelesinin ardından ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

Cumhuriyetin şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en büyük emanet ve vazgeçilmez bir miras olduğunu vurgulayan Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunda Sivas'ımız, müstesna bir yere sahiptir. Sivas, 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olmuş, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimiz, bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetlerle ve birlik beraberlik ruhuyla kadim tarihinin getirdiği duruşunu korumaktadır."