Sivas'ta enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sahipsiz hayvanları uyuşturmak için kullanılan hava basınçlı enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli tedavi altına alındı.

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