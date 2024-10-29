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        Sivas'ta enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sahipsiz hayvanları uyuşturmak için kullanılan hava basınçlı enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:37
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        Sivas'ta enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sahipsiz hayvanları uyuşturmak için kullanılan hava basınçlı enjektör atıcı tabancayla kazara kendini vuran belediye personeli tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yalnızbağlar Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeği uyuşturarak belediye barınağına götürmek isteyen R.K'nin (39) elinde bulunan enjektör atıcı tabanca kazara patladı.

        Enjektörün ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan R.K, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        R.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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