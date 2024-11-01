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        Sivas'ta çevreye duyarlı esnaf plaketle ödüllendiriliyor

        Sivas'ın Zara ilçesinde bir mahalle muhtarı, çevresine duyarlı esnafa plaket ve fincan takımı hediye ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:41
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        Sivas'ta çevreye duyarlı esnaf plaketle ödüllendiriliyor
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        Sivas'ın Zara ilçesinde bir mahalle muhtarı, çevresine duyarlı esnafa plaket ve fincan takımı hediye ediyor.

        Kızılırmak Mahallesi Muhtarı Yusuf İhsan Mutlu, her ayın ilk haftası mahallesinde iş yerinin çevresini temiz tutan bir esnafa ayın çevreci esnafı plaketi veriyor.

        Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayında başlattığı uygulamayı devam ettirdiğini söyledi.

        Amacının mahalle sakinlerinin çevresine karşı duyarlılığını artırmak olduğunu belirten Mutlu, "Hijyene önem veren esnaflarımıza değer verdiğimizi göstermek, onların bu hassasiyetlerine destek olmak istedik." dedi.

        Mutlu, muhtar azalarıyla aylık yaptıkları gözlemleme ve değerlendirmeler neticesinde her ay bir esnafa üzerinde "Çevreye duyarlılığınız ve işyerinizin çevresini temiz tuttuğunuz için teşekkür ederiz" yazılı plaket ve fincan seti hediye ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

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