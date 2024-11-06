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        Kendini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suç üstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:09
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        Kendini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suç üstü yakalandı.

        İlçeye bağlı Çanakçı köyünde yaşayan R.D'yi (56) arayan Ş.K. (24) kendisini askeri personel olarak tanıtıp, askeri operasyonda kullanmak için R.D'den evinde bulunan ziynet eşyalarını almaya geleceklerini söyledi.

        Ş.K'nin konuşmalarından şüphelenen R.D. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        ​​​​​​​İhbar üzerine köye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri eve ziynet eşyalarını almaya gelen Ş.K'yi suç üstü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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