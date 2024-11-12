Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Sivas'ta bir otomobilde park halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 00:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta bir otomobilde park halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Seyrantepe Caddesi'nde park halindeki 58 BD 869 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta cinayet zanlısı tutuklandı
        Sivas'ta cinayet zanlısı tutuklandı
        Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede (2)
        Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede (2)
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin akademik...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin akademik...
        Sivas'taki pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede
        Sivas'taki pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede
        Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor