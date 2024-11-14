Sivas Hizmet Vakfı'nın burs ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Yapılan ön değerlendirmeye göre burs alması uygun görülen öğrenciler istenilen evraklarını, 14-21 Kasım tarihlerinde Sivas Hizmet Vakfı’nın Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı Alibey Apartmanı'nda bulunan hizmet binasına, ilçelerde ise kaymakamlıklara teslim edecekler.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 1250 lira tutarında 6 ay boyunca ödeme yapılacak.

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