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        Sivas Hizmet Vakfı'nın burs ön değerlendirme sonuçları açıklandı

        Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" burs kampanyası ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:25
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        Sivas Hizmet Vakfı'nın burs ön değerlendirme sonuçları açıklandı
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        Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" burs kampanyası ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 1250 lira tutarında 6 ay boyunca ödeme yapılacak.

        Başvuru yapan öğrenciler, Sivas Hizmet Vakfının web sitesinden "burs sorgulama" ekranına TC kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilecekler.

        Yapılan ön değerlendirmeye göre burs alması uygun görülen öğrenciler istenilen evraklarını, 14-21 Kasım tarihlerinde Sivas Hizmet Vakfı’nın Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı Alibey Apartmanı'nda bulunan hizmet binasına, ilçelerde ise kaymakamlıklara teslim edecekler.

        Evraklarını gününde ve eksiksiz teslim etmeyenler burs alma haklarını kaybedecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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