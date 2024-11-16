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        Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:00
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        Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
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        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oluyor.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

        İl merkezinde sağanak yaşanırken, kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde ise kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Sezon hazırlıklarının devam ettiği kayak merkezinde karın ardından Yıldız Dağı'nın zirve kısımları kısmen beyaza büründü.

        Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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