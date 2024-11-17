Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.

        Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
        Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi
        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu zulmü durduralım
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu zulmü durduralım
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta Hafızlık İcazet Töreni'nde konuştu:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta Hafızlık İcazet Töreni'nde konuştu: