Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.

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