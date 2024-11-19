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        Sivasspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışa sunuldu

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:49
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        Sivasspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışa sunuldu
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışa sunuldu.

        Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları VIP alt tribün 500, maraton alt ve üst tribün 300, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 150, Şeyda Yılmaz kadın tribünü 300 ve misafir tribün 195 lira olarak belirlendi.

        Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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