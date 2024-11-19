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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:17
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        ​​​​​​​Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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