Şair-yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, Zara'da anıldı
Şair-yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, vefatının 3'üncü yılında Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen konferansla anıldı.
Şair-yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, vefatının 3'üncü yılında Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen konferansla anıldı.
Zara Belediyesi tarafından Zara Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda konferans düzenlendi.
Sezai Karakoç'un hayatı, edebiyatla tanışması, şairliği ve çeşitli yönlerinin anlatıldığı etkinlikte, Karakoç'a şiirler seslendirildi.
Programa, Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Zara İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Muzaffer Geyik, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
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