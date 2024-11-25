Akıncılar'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun kurtarıldı

Akıncılar İlçe Özel İdare ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaylanın yolunu açarak hayvanlar için saman ve ot götürdü.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun ekipler tarafından kurtarıldı.

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