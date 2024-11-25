Akıncılar'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun kurtarıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun ekipler tarafından kurtarıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Onarı köyü yaylasında hayvanlarıyla mahsur kalan Mehmet Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Akıncılar İlçe Özel İdare ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaylanın yolunu açarak hayvanlar için saman ve ot götürdü.
Yayladaki 900 koyunun hava şartlarının uygunluğuna göre köye götürüleceği öğrenildi.
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